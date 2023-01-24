Uğur Mumcu ve mirası, Şişli'deki anıtında törenle anıldı: 'Nefes almanın başka yolu yok bu ülkede'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:21

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 18:27

Araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 30. yılında, Şişli'de bulunan anıtının önünde anıldı. Cumhuriyet gazetesi çalışanları, Mumcu'nun gelecek kuşaklara nasıl örnek olduğunu anlattı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, yazar Şükran Soner, Murat Ağırel ve Yazgülü Aldoğan Mumcu'nun bıraktığı miras hakkında önemli mesajlar verdi.

"BU BÜYÜK AYIP, BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN BOYNUNDA ASILIDIR"

Tuncay Mollaveisoğlu, Mumcu'yu şu sözlerle anlattı:

"Mumcu'nun aracına yerleştirilen bomba, Türkiye'nin kalbine yerleştirildi. 30 yıldır bombacı bulunamadı, azmettirenleri de hala bilmiyoruz. Bu büyük ayıp, bu ülkeyi yönetenlerin boynunda asılıdır. Mumcu bir onur abidesidir. Yazdığı kitaplar bugünümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Siyasal islam tehlikesini yıllar öncesinden anlattı ve Türkiye'yi uyardı. Uğur Mumcu'nun cesareti Türkiye'nin aydınları için çok değerlidir. Cumhuriyet gazetesi Uğur Mumcu'nun adını yaşatmaya devam edecektir."

"MUMCU'NUN YOLUNDAN KİTLELERLE YÜRÜMEK ZORUNDAYIZ"

Gazetemiz yazarı Şükran Soner, Uğur Mumcu'nun katledildiği günü anlattı ve Mumcu'nun katledildiği günden bu yana katillerin neden hala bulunamadığını sordu. "Bize susmak yakışmıyor, arkasından gitmek zorundayız. Önemli olan budur. O günkü ön görüler aynen çıktı. Mumcu'nun altını çizdiği önemli gerçekler bugün de yaşanıyor. Birlikte olmak zorundayız, Mumcu'nun yolundan kitlelerle yürümek zorundayız" ifadelerini kullanan Soner, bu ülkede nefes almanın başka yolunun olmadığını vurguladı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel de, yaşanılan acının bir tarifinin olmadığını ve gerçek faillerin bulunamadığına dikkat çekti. Yeni nesil gazetecilerin, Mumcu'nun aydınlattığı yolda mücadele vermeye devam edeceğini söyleyen Ağırel, "Laikliğe ve tam bağımsızlığa sıkı sıkı sarılacağız. Cumhuriyet gazetesinin bütün neferleri onun aydınlattığı yoldan yürümeye devam edecek" diye konuştu.

"BU YOL ÇETİN BİR YOL"

Gazetemiz yazarı Yazgülü Aldoğan, Türkiye'de gerçeğin peşinden gidenlerin susturulmaya çalışıldığına dikkat çekerken "Bu yol çetin bir yol, herkesin daha özgür yaşayabilmesi için birilerinin yanması gereken bir yol. Daha güzel günleri görececeğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ferda Öngün de duygularını "Ben bu sabah şunu düşündüm, Mumcu yaşasaydı böyle bir cinayet karanlıkta kalmazdı. Bugün kendi gazeteciliğimizi de sorguluyoruz. Mumcu yaşasaydı bu karanlık aydınlanmış olurdu" diyerek ifade etti.

"MUMCU'YU KENDİME ÖRNEK ALDIM"

Anmanın son bölümünde sözü alan Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi, şu sözleri kullandı:

"30 yıl önce katledilmiş olmasına rağmen, gazetecilik yapmak isteyen birçok genç "Mumcu'yu kendime örnek aldım diyor", işte tam da bu yüzden Mumcu önemlidir."

Kamera: İsmail Bayraktar