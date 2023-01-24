Uğur Mumcu'nun 30'uncu ölüm yıldönümü: Kemal Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı Ankara'daki evinin önünde karanfillerle anıldı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 14:20
Uğur Mumcu'nun 30'uncu ölüm yıldönümü: Kemal Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı
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Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Uğur Mumcu’yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı.

Yurttaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.

 


Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi anma

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