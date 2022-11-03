Ukrayna, BM ve Türkiye'ye işaret etti: Putin ile tavizkar değil, güç diliyle konuştular
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tahıl koridorunun yeniden açılması meselesinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile "güç" diliyle konuştuğunu öne sürdü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın tahıl koridorunu hiçbir zaman askeri amaçlar doğrultusunda kullanmadığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna'dan tahıl koridoru ile ilgili garantiler aldığına ilişkin açıklamasına değinen Kuleba, "Bu garantiler meselesi de Rusya'nın mevcut durumu koruma yöntemidir" ifadelerini kullandı.
Kuleba, "Rusya, tahıl koridoruna birileri ona garanti verdiği için değil, BM Genel Sekreteri ve Erdoğan'ın perde arkasında yürüttüğü diplomasi sayesinde geri döndü. Putin'in anladığı dilde, yani güç dilinde konuştular. Bu bir taviz dili değil, güç diliydi. Onunla bu şekilde konuşur ve sözlerinizi eylemlerinizle desteklerseniz, her zaman galip gelebilirsiniz" dedi.
"TAVİZ VERİRSENİZ SİZİ DAHA DA ISIRIR"
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce dünyanın Putin'e taviz vermekle hata ettiğini söyleyen Kuleba, "Putin'i yatıştırmaya, ona taviz vermeye çalıştılar ve bu hiçbir zaman işe yaramadı. Çünkü taviz vermeye başlarsanız, bu sizi daha fazla ısıracaktır" diye konuştu.
Kuleba, "Tahıl koridoru meselesinde, BM, Türkiye ve Ukrayna arasında koordineli bir pozisyon vardı. Rusya, görünüşte bir argüman olarak, garantileri kullanıyorlar. Ancak, dediğim gibi, Ukrayna tahıl koridorunu hiçbir zaman askeri amaçlarla kullanmadı. Dünya pazarında her zaman güvenilir bir gıda tedarikçisi olduk, çünkü Rusya'nın aksine biz insanlara önem veriyoruz" dedi.
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