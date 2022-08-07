Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü 'Rojen' ve 'Polarnet', Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçti
Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemilerden Rojen İngiltere'ye hareket ederken, Polarnet ise Kocaeli Derince'ye doğru yol aldı.
Ukrayna'dan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı ROJEN adlı gemi ile 12 bin ton mısır getiren Derince'ye gidecek olan Türk bayraklı Polarnet isimli gemi denetimlerin tamamlanmasının ardından hareket etti.
Gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlenmişti. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulan Rojen, adlı gemi saat 14.52'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek İngiltere'ye doğru yol aldı.
Polarnet isimli gemi ise saat 17.20'de Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Derince'ye gitti.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- 'Ne bitmez kininiz varmış!'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Latif Şimşek kimdir?
- AKP yüzde 30'un altında!