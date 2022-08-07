CHP'li Rahmi Aşkın Türeli'den asbestli gemi tepkisi: 'Sorumlusu bakanlık ve hükümettir'

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:51

CHP Ekonomi Masası üyesi ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bünyesinde yüzlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen ve İzmir'de sökümü için izin verilen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Türeli, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu gemiyle ilgili izinlerini derhal iptal etmelidir" dedi.

MECLİS ARAŞTIRMASI TALEBİ GÜNDEME ALINMADI

Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerinin belirlenmesi için 5 Temmuz 2013'te milletvekilliği döneminde TBMM'de meclis araştırması isteyen Türeli şöyle konuştu:



"2013 yılının Temmuz ayında bu konuyu gündeme getirmiştim. Aliağa'da bizzat incelemelerde bulundum. Gemi Söküm Sanayicileri Derneği yöneticileriyle ve sektörde çalışan işçilerle görüşmeler yaptım. Sonrasında da gemi söküm sanayisinin hem çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar açısından, hem de çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açılarından incelenmesi için bir meclis araştırması açılması önergesi hazırladım ve TBMM'ye sundum. Önergemden 1 ay sonra da gemi söküm sektöründe çalışan 2 işçi zehirlenerek hayatını kaybetti. Fakat önerge gündeme alınmadı. O zamandan bugüne sektörde gerekli tedbirlerin alınmadığını ve sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz."



"BAKANLIK MADDİ AÇIDAN BAKIYOR"

İzmir'e getirilmek üzere Brezilya'dan yola çıkan Sao Paulo gemisinin durumuna değinen Türeli şöyle devam etti:



"Brezilya'dan gelen uçak gemisinin sökümünün Aliağa'da yapılması kararı ile gemi söküm tesislerinin zararları konusu yeniden gündeme geldi. Bu geminin sadece çok yüksek miktarda asbest değil, diğer tehlikeli maddeleri de içermesi muhtemeldir. Bu yüzden de hiçbir şekilde bu geminin gelişine izin verilmemeli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu kararı iptal etmesi gerekiyor. Bu konudaki itirazlar ve ortaya çıkan toplumsal tepki son derece önemlidir. Bu konunun üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle duruyoruz. Örgütümüz, yerel yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz bu konuda son derece açık ve net tavır ortaya koydular. Diğer taraftan, konuyla ilgili tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bölgede yaşayan halk bu geminin gelmesine kesin biçimde karşı çıkıyor. Bütün bu itirazları görmezden gelen bakanlığın tavrı son derece yanlıştır. Çevreden sorumlu olduğu halde konuya sadece maddi açıdan bakan, çevre ve bu çerçevede insan sağlığını sadece bakanlığın adındaki bir ibare olarak gören Bakanlık bu konudaki tavrını derhal değiştirilmelidir.”

"İZMİR DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Gelişmiş ülkelerin gemi söküm sektöründen çekildiğine dikkat çeken Türeli, "Artık sadece Türkiye, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Çin'de söküm işlemi yapılıyor. Türkiye ve İzmir dünyanın çöplüğü değildir. Ortaya çıkacak sorunların sorumlusu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile hükümettir. 'Biz yaptık oldu' anlayışıyla ülke yönetilmez. Aliağalılar ve İzmirlilerin karşı çıktığı bu izin derhal iptal edilmelidir" diye konuştu.