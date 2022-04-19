Ukraynalı çocuklar 23 Nisan etkinlikleri için İzmir’de

19 Nisan 2022 Salı, 14:28

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Ukraynalı çocukları konuk etti. Vesnianka Folklor Dans Topluluğu’ndan 8-13 yaş aralığındaki 25 çocuğun geleneksel kıyafetleriyle katıldığı buluşmada Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyi (CIOFF) Başkanı Muammer Arslan, Vesnianka Folklor Dans Topluluğu Ekip Liderleri Mandzii Valentyna, Kovalchuk Olha ve Solovei Olena da yer aldı.

“UMUDUMUZ BARIŞ”

Ukrayna’nın Khmelnytskyi şehrinden gelen çocuklarla tek tek ilgilenen Batur, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” sözlerini hatırlattı. Savaştan en çok çocukların etkilendiğini dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

“Komşu ülkelerimiz Ukrayna ve Rusya arasında iki aya yaklaşan bir süredir savaş süreci yaşanıyor. Bu süreçten ne yazık ki en fazla etkilenenler çocuklar. 23 Nisan bizim için çok önemli bir tarih. ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla ve gençlerle beraber böyle bir organizasyonun yapılması çok anlamlı. Özellikle bu savaş ortamında, Ukraynalı çocuklarımızın burada olması, onlarla beraber olmamız bizim için çok özel. Bir an evvel o bölgeye barışın gelmesini, anaların ağlamamasını, çocukların üzülmemesini istiyorum. Her şey güzel olacak. Ben ona inanıyorum. Çocuklarımızın yüzlerini biraz bile gülümsetebilmek bizim için çok önemli. Dünyaya yeniden barış gelmesini umut ediyoruz.”