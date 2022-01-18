Ukraynalı denizcinin gemide asılı bulunmasında cinayet şüphesi: 13 gözaltı
Samsun’da yabancı bandıralı bir gemide Ukraynalı denizcinin asılı bulunması olayıyla ilgili yapılan soruşturmada, ’denizcinin cinayete kurban gittiği’ ihtimali üzerine 13 kişi gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsunport Limanı’na demirleyen Ukrayna bandıralı Maranta adlı yük gemisinde Ukraynalı isim ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’nın Reni Limanı’ndan Samsunport Limanı’na buğday getiren yabancı bandıralı gemi 11 Ocak’ta limanı demir attı.
Gemide görevli Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Sergiy Solovyo odasındaki kameranın penceresine asılı halde bulunduğu iddia edildi. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Gemiye giden 112 acil servis ekipleri yaptıkları müdahaleye rağmen Ukraynalı gemiciyi kurtaramadı. Ukraynalı denizcinin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset üzerinde cinayet izleri bulgusuna rastlanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili gemide görevli 13 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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