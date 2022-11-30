“Ulaştırma Bakanı, ‘treni süren vatman, hattı kontrol eden de Batman olsun!’ istiyor!”

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, “tren hatlarındaki güvenlik önlemleri ile ilgili” soru önergesine cevap verdi.

BAKANDAN SORU ÖNERGESİNE YANIT

Bakan Karaismailoğlu, cevabında, “YHT hatlarında yol ve geçit kontrol memuru unvanlı personel bulunmamaktadır. Konvansiyonel tren hatlarında memur unvanlı 19 yol ve geçit kontrol memuru ile işçi statüsünde olmak üzere hat kontrolünde görev yapma yeterliliğine sahip 79 yol bakım onarım işçisi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Bakanın bu cevabını değerlendiren CHP’li Av. Kılıç, Türkiye’nin Yüksek hızlı tren hattı uzunluğunun 1.324 km, konvansiyonel hat uzunluğunun ise 11.497 km olduğunu hatırlattı.

“11.497 KM’LİK TREN HATTINI SADECE 98 KİŞİ KONTROL EDİYOR”

CHP’li Av. Kılıç, “Bakanın cevabından da anlaşılacağı üzere, tren hat kontrolünü 19’u yol ve geçit kontrol memuru, 79’u yol bakım onarım işçisi olmak üzere toplam 98 kişi yapıyor. Peki 11 bin 497 km’lik tren hattını sadece 98 kişinin kontrol edebilmesi mümkün mü? Bakanın bu cevabına göre, bir kişinin 117 km’lik tren hattını kontrol etmesi gerekiyor. 112 km olan İzmir-Aydın arası araç ve otobüsle bir saat 15 dakika, trenle 2 saat 30 dakika, yürüyerek 23 saat 10 dakika sürmektedir. Yani bir tren hattı çalışanından, tren hatlarında sorun olup olmadığını belirleyebilmesi için her gün İzmir-Aydın arası kadar mesafeyi yürümesi ve bir sorun tespit ederse bunu bildirmesi isteniyor. Ama kabinede, adı üstünde ‘ulaştırma’ işinden sorumlu Bakan Karaismailoğlu, bu zihniyetle bir şehri başka bir şehre ulaştıramaz!” diye konuştu.

“YOL VE GEÇİT KONTROL MEMURU SAYISI YETERLİ OLSAYDI ÇORLU TREN KATLİAMI YAŞANMAYACAKTI”

2018 yılında Çorlu’da, yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezinin kayması sonucu meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasını hatırlatan Kılıç, “Hat görevlilerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Eğer trenin 5 vagonunun devrilmesine neden olan yerde, rayların altındaki toprak menfezin kaydığı önceden tespit edilebilmiş olsaydı tren yola çıkmayacak, çıktıysa yolda durdurulacak, böylece bu kaza meydana gelmeyecek ve o kadar canımızı yitirmeyecektik. İhmaller zinciriyle birlikte gelen Çorlu Tren kazasından 3 yıl sonra hazırlanan ek bilirkişi raporu da bunu doğrular niteliktedir. O raporda ‘yeterli sayıda yol ve geçit kontrol memuru çalıştırılmadığı, menfezlerin yetersiz olduğu’ belirtilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki bu haliyle tren hatlarımız serseri mayın gibi. Hangi hattın neresinde, ne gibi sorunlar yaşanacağı belli değil. Çünkü AKP iktidarı odağına insanı değil, parayı koymaktadır” ifadelerini kullandı.

2004’DEN BERİ BİTİRİLMEYEN HAT

Ankara-Eskişehir-İstanbul ile Ankara-Konya-Karaman YHT hatlarının tamamlandığını, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Bilecik YHT hatlarının yapımının ise yıllardır devam ettiğini dile getiren CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları belirtti: “İlk kez 2004 yılında gündeme gelen Ankara-Sivas YHT Projesi için ilk ihale 2008’de yapıldı. Ancak güzergah yanlış seçildiği ve proje tam olarak planlanamadığı için sürekli engeller çıktı, bugüne kadar en az 18 ayrı ihale yapıldı, 25 milyar lira harcandı ancak aradan geçen 14 yılda bir türlü bitirilemedi. Hatta proje o kadar kötü planlandı ki Yıldızeli'nde açılan güvenlik tüneli ‘yanlış planladık’ denilerek dolduruldu. Sözleşmesi 2012’de imzalanan Ankara-İzmir YHT projesi de 10 yıldır tamamlanamadı. 2013’te Binali Yıldırım’ın ‘ilk ayağı 1080 günde tamamlanacak’ dediği projenin tamamlanma yılı 2016’dan 2025’e uzadı, maliyeti ise 4,3 milyar TL’den 28 milyar TL’ye fırladı. Projedeki kördüğüm 10 yılda çözülemedi. Proje bakan olarak Binali Yıldırım, Feridun Bilgin, Ahmet Arslan, Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu'nu gördü ama yüksek hızlı tren ile Ankaralı İzmir’i, İzmirli de Ankara’yı göremedi!”