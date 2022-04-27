Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 01:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu.

"RANT PEŞİNDE KOŞTUKLARI İÇİN 5 BİN TAKSİYİ GÜNDEME GETİRİYORLAR"

Karaismailoğlu, "İstanbul'da taksi, daha önemlisi otobüs problemi var. Keşke bir an önce raylı sistemler bitse, taksiye talep daha azalsa. Keşke otobüs doğru düzgün işletilebilse. Maalesef otobüs krizi var. Önce mevcut taksiler işliyor mu? Görmek istemedikleri için, rant peşinde koştukları için 5 bin taksiyi gündeme getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI: "KAPASİTESİ DOLMUŞ BİR HAVALİMANI"

Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'yla ilgili olarak,"Kapasitesi dolmuş bir havalimanı tamamen yerleşim yerlerinin içine kalmıştı. Gidin dışarıda havalimanlarına bakın. Çoğunluğunu gece kapatırlar. Berlin Havalimanı şehir içerisinde kaldığı için kapatıldı, tamamen halka açıldı. Park yapıldı. Amsterdam, Frankfurt, Düseldorf geceleri kapatılır. Burasının bir kısmı hastane oldu, bir kısmı park olarak hizmete devam edecek. Emniyet olarak bir pisti açık kalacak. Bu havaalanı kapatıldıktan sonra İstanbul'ta trafik yüzde 30 azaldı" şeklinde konuştu.

"MÜHENDİS İHRAÇ EDEN ÜLKE HALE GELDİK"

Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Biz son 20 yıldır yaptığımız dünya ölçeğinde en önemli işlerde çok büyük bir mühendislik altyapımız oluştu. Artık kendi mühendislerimizle, müteahhitlik firmalarımızı dünyadaki en önemli işleri yapar hale geldik. Son 20 yılda büyük altyapı hamlesiyle hem kamu hem özel sektör tarafında yetişmiş insan gücü, son geldiğimiz Çanakkale Köprüsü'nü Türk mühendislerle yapar hale geldik. Türkiye'de hep yabancı mühendisler çalıştı son 20 yıla kadar. Artık dünyanın her tarafında Türk mühendisleri, müteahhitleri aranan hale geldiler. Metro, hızlı tren işi yapan Türk firmaları Tanzanya'da ihale alabiliyorlar. 26 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Mesleğin ilk yılları yabancılarla çalıştım, o sıkıntıları iyi biliyorum. Mühendislik, yazılım, fikir, danışmanlık ihraç etmek çok kıymetli işler hale geldi. Daha önce mühendislik ithal eden ülkeden mühendis ihraç eden ülke hale geldik. Rusya'da petrokimya tesisini Türk firmasını yapıyor aynı şekilde.

Bizim kişilerle problemimiz yok. İstanbul'a verilmiş olan sözler var. 7/24 İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışan Bakanlık, diğer yandan keyif için koşuşturanlar var. Sonuçta kötü söz sahibine aittir. Bizim muhatabımız İstanbullular ve İstanbul'da yapılan işlerdir. Karşımızda İstanbul için hiçbir şey yapmayan, yapılan işlerin işlerin üstüne çökmeye çalışan, algı operasyonu yapan birileri var. Bütçe geliyor, yatırımlar ortada yok, para da ortada yok. Meclis'ten borçlanma yetkisi alınıyor. Yetki alınıyor ama yatırım ortada yok. Sonuçta bunun hesabını millet soracak. Sadece İstanbul'da yaşayan milletimizin hayatını kolaylaştıracak projelerdir burada konuştuğumuz şey. Karşımızda İstanbul için yapılması gereken oldukça fazla iş olduğu halde yapmayan bir kitle var. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle gündeme geldiğini gördünüz mü? Çok ve boş lafla iş yapılmıyor. Ben 1995 yılında İBB'de mühendis olarak işe başladım. 24 yıldır İstanbul'da çalıştım. Dünya vizyonunu İstanbul'da kazandım. Allah bana nasip etti, bakan oldum. Bu gurur bana ömür boyu yeter. Bizim burada tek çabamız Türkiye'deki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Çok kutsal bir görevim var. İstanbul da dahil olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet ediyorum.

"BU HAVAALANI KAPATILDIKTAN SONRA İSTANBUL'TA TRAFİK YÜZDE 30 AZALDI"

Muhalif olarak herşeye karşı olmak değil ki. Muhalefet demek iktidar kadar önemlidir. Maalesef Türkiye'de muhalefet olmak herşeye karşı gelmek, vatana millete yapılan yatırımlara düşmanlık haline geldi. Atatürk Havalimanı'nın bir tarafında Bakırköy, kuzeyinde Bahçelievler, Sefaköy, Florya. Yerleşimin en yoğun olduğu yer burası. Kapasitesini tamamen doldurmuştur. Marmara denizinin üzerinde aşağı inebilmek için saatlerce dönüyorduk. O uçakların sağladığı egzoz emisyonu düşünebiliyor musunuz? Kapasitesi dolmuş bir havalimanı tamamen yerleşim yerlerinin içine kalmıştı. Gidin dışarıda havalimanlarına bakın. Çoğunluğunu gece kapatırlar. Berlin Havalimanı şehir içerisinde kaldığı için kapatıldı, tamamen halka açıldı. Park yapıldı. Amsterdam, Frankfurt, Düseldorf geceleri kapatılır. Burasının bir kısmı hastane oldu, bir kısmı park olarak hizmete devam edecek. Emniyet olarak bir pisti açık kalacak. Bu havaalanı kapatıldıktan sonra İstanbul'ta trafik yüzde 30 azaldı.

"HAVAYOLUNDA VE DEMİRYOLUNDA DA U'YU KULLANIYORUZ. BURADA GOCUNACAK BİR ŞEY YOK"

Metroların nasıl planlandığını çok iyi biliyorum. Biz 103 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Öbür taraftan belediyenin yaptığı bir çalışma var eski döneme ait. Üzerinden 3 yıl geçti hiçbir hareket yok. Biz tarih veriyoruz. Metronun adını U koyduk. Hem yaptığımız iş belli olsun diye yaptık. Havayolunda ve demiryolunda da U'yu kullanıyoruz. Burada gocunacak bir şey yok. Bütün metro istasyonları U değil. M de var. Havalimanı metrosu toplamda 70 kilometrelik bağımsız hat olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yapıyoruz. Bittiği zaman devredeceğiz, onu M olarak yapabiliriz. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Pendik, Tavşantepe'den götürüyoruz. Oradaki mahalleleri de metroyla buluşturuyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ilk açıldığında yolcu kapasitesi net değildi. Zamanla gelişiyor bunlar. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu en geç Ağustos ayında açılacak. D-100 karayolu üzerindeki mahalleler metro ile buluşacak. Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk yine Ağustos'ta açılıyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu belediye yapıyordu, ama maalesef 'yapmayacağız' dediler biz devraldık. Biz bunu bitirmek üzereyiz. İstanbul'u birilerinin keyfine tabii ki bırakmayacaktık. Bir yerde keyfi davranan diğer yandan canla başla çalışan bakanlık var. Yeni havalimanının metrosu Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz'dan oluşan hattı Ağustos'ta açıyoruz. Ağustos ayında Kağıthane istasyonundan bindiğinde yarım saatte, Taksim-havalimanı arasında yarım saatte gidecek. Yıl sonunda da Beşiktaş-Gayrettepe'ye bağlanacak."

"RANT PEŞİNDE KOŞTUKLARI İÇİN 5 BİN TAKSİYİ GÜNDEME GETİRİYORLAR"

O gece İstanbul'a inmemiz gerekiyordu. Risk alarak indik oraya. Öyle bir tercihimiz yoktu. İstanbulluların yanında olmamız gerekiyordu, başkaları keyif içindeyken. İstanbul'da taksi, daha önemlisi otobüs problemi var. Keşke bir an önce raylı sistemler bitse, taksiye talep daha azalsa. Keşke otobüs doğru düzgün işletilebilse. Maalesef otobüs krizi var. Önce mevcut taksiler işliyor mu? Görmek istemedikleri için, rant peşinde koştukları için 5 bin taksiyi gündeme getiriyorlar. Mevcut taksilerin acilen dijitalleşmesi gerekiyor. 3 yıl oldu belediyeyi alalı. Aplikasyonlar taksiyi kontrol ediyor, takip ediyor, müşteri memnuniyetini analiz ediyor. Hangi taksi nerede dolaşıyor, bunları hepsini izleyen sistem vardı. Bunlara yatırım yapmadılar."

"KASITLI OLARAK SİSTEMİN DAHA DA KÖTÜ GİTMESİNE ÇABALIYORLAR"

Trafikten bahsediyorsunuz, bunun üzerine 5 bin taksi koymaktan bahsediyorsunuz. 150-200 kilometre boş dolaşıyorlar. Yolcu bulmak için dolaşıyorlar. Dijitalleşme olunca bekleyecekler, çağırınca ayağınıza gelip, sizi alacaklar. Taksi şoför eğitimleri gerekiyor. Uygunsuzlukları yapanların şoför kartlarını iptal etsin bakalım oluyor mu? Burada kasıtlı olarak sistemin daha da kötü gitmesine çabalıyorlar. Tamamen rant üzerinde hesap yapıyorlar. Belediyeler kaliteli, güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmalarıdır. Toplu taşımanın kalitesini arttırmadıkları gibi zam yapılıyor. Toplu taşımadaki yolcuları caydırıp özel araca davet ediyorlar.

"TOPLU TAŞIMANIN NE OLDUĞUNU ÖĞRENSİNLER"

Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelere baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece. Marmaray'da ve İstanbul'da toplu taşım ücretlerini UKOME belirliyor. Seçimden önce 2.67 liraydı, şimdi 7,67 lira. Toplu taşımayı kullanışlı hale getirirseniz masraflarınız azalır. Son üç ayda yüzde 90, son üç yılda yüzde 300 yapıyorlar. İş mahkemeye gitti.

"ZAFER HAVALİMANI 50 MİLYON DOLARLIK PROJEDİR"