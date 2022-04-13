Pera Müzesi’nin yeni sergisi: ‘Ve Şimdi İyi Haberler’

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Pera Müzesi, yine uzun soluklu ve geniş kapsamlı dev bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Nobel Koleksiyonu’ndan 300’e yakın eserin yer aldığı “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi, müzenin 3 katında 7 Ağustos’a kadar görülebilecek.

Annette ve Peter Nobel’in “Basın Sanatı” (Press Art) adını verdikleri koleksiyondan oluşturulan serginin küratörlüğünü Christoph Doswald üstleniyor. 19. yüzyıldan günümüze, medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini gözler önüne seren sergi, geçen 20 yılda yaşanan büyük değişimlere ve bu değişimlerin medya sanatındaki etkilerine ilişkin de önemli ipuçları veriyor.

Sergiyi gezmeye başladığınız 5. katta ilk olarak sizi genelde bembeyaz sayfalar karşılıyor. Hem sanatta, hem de gazetede ilk önce karşınıza boş bir sayfa, boş bir kâğıt alırsınız, bu açıdan bakınca hoş bir detay... Sonrasında ise harflerin ve kelimelerin yer aldığı eserlere bakarak ilerliyorsunuz. Kolajlar da doğası gereği sergide çok büyük bir yer kaplıyor.





SERGİ İÇİNDE SERGİ...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol açılışta konuştu. Özalp Birol, “Koleksiyonluk bilincine önem veriyoruz. Pera Müzesi’nde dünyanın her yerinden önemli koleksiyonlara ev sahipliği yaptık. Bu sergi de günümüzü anlamaya çalışanlara ilham verecek. İyi haberlere ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Sergi içinde sergiler var” diye konuştu.

Peter Nobel de yaptığı konuşmada “Bu koleksiyonu yapma isteğimizde önce teknik hayranlık ve daha sonra da entelektüel kapsam rol alıyor. Basın sanatı insanı düşünmeye sevk eder, çünkü çok sayıda sanatçı ister ara sıra, ister başka işlerinin yanı sıra, ister her zaman eserlerine zemin olarak gazete kullanır, hatta gazeteleri kopya eder ya da bizzat kendi yapar. Bu bilinçli davranış, gündelik olaylarla estetik açıdan ilgilenmeye dair bir çağrı olarak da görülebilir. Sanat, yaşamın sembolik dünyasına dönüşür” dedi.

Serginin küratörü Christoph Doswald ise geçirdiği ağır trafik kazası nedeniyle açılışa katılamadı. Kürasyon ekibinden Hanspeter Portmann benzersiz ve açık fikirli bir sergi olduğunu vurgularken, çeşitli sanat akımlarından örneklerin yer aldığını ifade etti.

Bedri Baykam

BİR DE GAZETE...

Basın sanatına saygı duruşu niteliğindeki “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisine bir de gazete eşlik ediyor. Sergiyle aynı adı taşıyan gazetede; Ahu Antmen’in “Elektrik çarpar!.. McLuhan’ın mesajı ve akla gelen birtakım du¨şu¨nceler”, Süreyyya Evren’in “Müphem Jest: Metin”, Esra Özdoğan’ın “Dünya Bir Resim: Gerçekliğe Yeni Bir Erişim Olarak Fotoğraf Algısı”, Ece Temelkuran’ın “‘İlginç zamanlar’ kimin evi?”, Evren Savcı’nın “Şu Kültür Dediğimiz...” ve Erkan Saka’nın “Facebook’ta İyi Görünmenin Yolları: Basın Sonrası Dönem” başlıklı yazıları yer alıyor.

Andy Warhol

WARHOL’DAN BEDRİ BAYKAM’A...

Sergide 164 sanatçının 300’e yakın eseri yer alıyor. O isimlerde bazıları şöyle: Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen & Dragset, Fernand Légér, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayakovski.