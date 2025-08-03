Ülkeler halk danslarını Ankara'da sergiledi: Dansın ritmi Başkentte attı

Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İkinci Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları 20 ülkenin katılımıyla Ankara Gençlik Parkı'nda düzenlendi.

Etkinlikte 20 ülkeden gelen katılımcılar kendi halk danslarını sergiledi. Programa Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can Güner, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ile beraber Ankaralı sanatseverler katıldı.

'TÜRK DÜNYASININ KALBİ ANKARA'

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Yılmaz konuşmasında, "Türk dünyasının sevgili gençlerini, 1000 yılda oluşturdukları ritimleriyle beraber burada misafir ediyoruz. Türk dünyasının merkezi ve kalbinin Ankara olduğunu buradan ilan ediyoruz. Bu buluşma farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürecek. Halk dansları sadece hareketin değil yaşanmışlıkların da dilidir. Bir asırlık emeği beş dakikada izleyeceksiniz. 'Kültürler buluşturur, ritimler konuşur' sözünü ete kemiğe büründüreceğiz. Burada yeniden bütün renklerimizle beraber kardeş olacağız" dedi.