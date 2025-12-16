Ülkü Ocakları'ndan Zafer Partisi'ne protesto: 'Yanınıza PKK'yı, Öcalan'ı alın'

PKK, HDP ve DEM Parti karşıtı eylemlerle daha önce pek çok kez gündeme gelen MHP ve Ülkü Ocakları, bu kez açılım sürecine karşı çıkan ve terör örgütü PKK ile Abdullah Öcalan’ı sert sözlerle eleştiren Zafer Partisi’ni protesto etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, “TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?” başlıklı konferans için gittiği Kayseri’de konuşma yaptığı düğün salonu yakınında toplanan Ülkü Ocakları üyeleri, bozkurt işareti yaparak sloganlar attı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Protestonun büyümemesi için Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet ve sivil polislerin görev yaptığı alanda giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANINDAN SERT AÇIKLAMA

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, babaocagi.com'da yer alan habere göre protestoya ilişkin yaptığı açıklamada Zafer Partisi’ni hedef aldı. Yağmur, “Bizim yolumuz lidere sadakat ve davaya bağlılıktır. Onların yolu ise ümitsiz bir Ümit’in peşinde sürüklenmektir” dedi.

ÖZDAĞ: ORTAYA ÇIKACAK TABLO TEHLİKELİ

Konferansta konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Öcalan ve PKK ile yürütüldüğünü savunduğu pazarlıkların Türkiye açısından tehditler barındırdığını dile getirdi.

“YAPMADIĞIM KONUŞMA İÇİN HAPİSTE KALDIM”

Özdağ konferansta AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın 14 Temmuzdaki ''Toplumun yüzde 75,9'u 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyor'' ifadelerine değinerek şöyle konuştu:

''Demokrasi diyorsanız demokrasi sandıktadır. Yanınıza PKK'yı, Öcalan'ı alın bizler de Türk Milletini alıp sandığa gidelim. Sandık söylesin sözü, var mısınız demokrasiye? Seçimden önce Cumhur İttifakı paydaşları, 'terörle işbirliği yapıyorsunuz' diyordunuz. Şimdi siz DEM Parti'yle yürüyorsunuz. Halkın yüzde 70'inin desteği 'Terörsüz Türkiye' sürecinin arkasında diyordunuz. Öyle olmadığını en iyi AK Parti – Milliyetçi Hareket Partisi – DEM Parti ittifakı biliyor. Türk halkının bu sürece nasıl bir öfkeyle baktığını partilerin genel merkezleri çok iyi biliyor.''

Özdağ ayrıca tutuklu olduğu dönem hazırlanan iddianamede 30 Haziran 2024’te Kayseri’de yaşanan olayda yapmış olduğu paylaşımlarla protestocuları etkilediği iddialarına atıfla “Kayseri’de yapmadığım bir konuşma nedeniyle 5 ay Silivri’de hapis yattım. Şimdi gerçekten konuşuyorum, bakalım ne olacak?” ifadelerini kullandı.