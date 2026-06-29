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Uludağ’a ıhlamur toplamaya gitti: Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Uludağ’a ıhlamur toplamaya gitti: Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

29.06.2026 15:41:00
Güncellenme:
İHA
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Uludağ’a ıhlamur toplamaya gitti: Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da dün sabah saatlerinde ıhlamur toplamak amacıyla Uludağ eteklerindeki Kaplıkaya Vadisi’ne giden 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine aranan Kalkan’ın cansız bedenine ulaşıldı, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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Bursa’dan Uludağ’a ıhlamur toplamaya giden bir kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, merkez Yıldırım ilçesinden dün sabah saatlerinde Uludağ’ın eteklerindeki Kaplıkaya Vadisi’ne ıhlamur toplamaya gitti.

Ancak yaşlı adam Kaplıkaya deresi yakınlarında uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 50 metreden aşağıya düştü. Yaşlı adamın yakınları dün gece eve dönmemesi üzerine polise kayıp müracaatında bulundu.

Bugün öğle saatlerinde bölgede dolaşan şahıslar Mahmut Kalkan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine polis, Afad ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni vadiden alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #Ihlamur