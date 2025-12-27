Uludağ’a yoğun kar yağdı, pistler doldu taştı

Yeni yıla sayılı günler kala, Uludağ’da kar sevinci yaşandı. Oteller son hazırlıklarını tamamlarken, bölgedeki tesislerde doluluk oranının yüzde 75 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları, yolların ulaşıma açık kalması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına önlemler artırılırken, jandarma ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Yola hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, yol kenarındaki zincir satıcıları ise yardımcı olmaya çalıştı. Uludağ’a çıkışlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.

Zirveye İstanbul’dan geldiklerini belirten öğrenciler, çok güzel kar yağdığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Aracında kış lastiği ve zincir olmayan vatandaş ise "Kar yağışı sebebiyle çıkamadık. Geri döndük şimdi lastiği takıp çıkacağız" dedi.

Pistlerdeki kar kalınlığı kayak yapmaya elverişli hale gelirken, günübirlikçiler kızak kiralayıp keyif yaptı. Telesiyejle büyük zirveye çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdular.