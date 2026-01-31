Uludağ’da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 11:55:00
Uludağ'da bir telesiyejde meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Yurttaşlar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Kış turizminin merkezi Uludağ’daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan yurttaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı. Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya indirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ’da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi.

