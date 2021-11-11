Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

11 Kasım 2021 Perşembe, 13:32

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'pandemi” temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasının kazananlarına ödülleri yarın düzenlenecek olan tören ile veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de düzenlenecek olan ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra birçok sanatseverin de katılması bekleniyor.

EN FAZLA BAŞVURU İRAN'DAN

58 farklı ülkeden 667 kişinin 251 karikatür ile başvuru yaptığı yarışmaya yurtdışından en çok katılım 124 kişi ile İran’dan oldu. Endonezya’dan 22, Hindistan’dan ise 21 kişinin başvuru yaptığı yarışmaya Türkiye’den 236 kişi katıldı. Ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada, jüri üyeleri dereceye girenleri belirlemede oldukça zorlandı.

Karikatür yarışmasında Fransa’dan Shahrokh Heidari birinci, Hırvatistan’dan Dado Kovacevic ikinci, ABD’den David Hafez ise üçüncü oldu. Mansiyon Ödüllerini Belçika’dan Luc Descheemaeker, Türkiye’den Sarkis Paçacı ve Antalya’dan Yavuz Özhan Önür kazandı. Ayrıca Turan Özdemir özel ödülünü Eskişehir’den Mehmet Zeber, 18 Yaş altı ödüllerini Sinop’tan Zeki Tabaklı, Çorum’dan ise Selin Bozkurt kazandı.