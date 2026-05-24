Ümit Dikbayır’dan Kılıçdaroğlu çıkışı: “CHP’nin başında olsaydı gelmezdim”

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü TV canlı yayınında CHP’de yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dikbayır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Partinin başında olsaydı CHP’ye gelmezdim” derken, Genel Başkan Özgür Özel’e destek verdi.

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır şunları söyledi:

"Bakın, açık açık söyleyeyim;

Kılıçdaroğlu bu partinin başında olsaydı gelmezdim.

Ben, Özgür Özel’e güvendiğim, inandığım; onun çalışkanlığına, zekasına, vatan ve millet sevgisine güvendiğim için CHP'ye katıldım.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak görmüyorum.

Benim seçilmiş genel başkanım Özgür Özel’dir.”