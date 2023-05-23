Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı basın toplantısı ertelendi
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın bugün 11.00’de ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati 13.00 olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın dün Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın toplantısı saat 11.00'den, 13.00'a ertelendi.
Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Değerli Basın Mensupları,— Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 23, 2023
Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir. pic.twitter.com/D55hR1iXQq
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