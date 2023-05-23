2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı basın toplantısı ertelendi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın bugün 11.00’de ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati 13.00 olarak değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:11
Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı basın toplantısı ertelendi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın dün Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan  Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın toplantısı saat 11.00'den, 13.00'a ertelendi. 

Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi. 

 

 


En Çok Okunan Haberler