Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü: Swap testi aydınlatacak

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:38

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:46

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde 255 Sokak'ta meydana geldi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sabah'ın haberine göre tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı. Olay günü saat 08.00'da eve dönen Özcan K. polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

EL SVAPLARI İNCELENİYOR

Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cin'in cenazesi otopsi işleminin ardından Gaziantep'e gönderildi. Cin'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği her iki kişinin de el svapları incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.



