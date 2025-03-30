Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü: Evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü: Evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 15:49

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi olduğu iddia edilen Özcan K.'nin evine gitti. Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı.

Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.


Etiketler: #Adnan Menderes Üniversitesi #aydın #kadın cinayetleri

İlgili Haberler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Aile Bakanlığı'nın '14 Şubat' paylaşımına yanıt: 'Seviyorsan istifa et'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Aile Bakanlığı'nın '14 Şubat' paylaşımına yanıt: 'Seviyorsan istifa et'
Kadın cinayetleriyle ilgili anketin sonuçları Meclis’te paylaşıldı

Kadın cinayetleriyle ilgili anketin sonuçları Meclis’te paylaşıldı
Kadın dağcılar kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandı

Kadın dağcılar kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler