Üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu
Samsun’da üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu.
Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Arkadaşları ile yapılan görüşmede Öztürk'ün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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