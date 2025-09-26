Üniversiteli Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: 2 polis hakim karşısında!

Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 2 polis memuru hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz da katıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da katledildikten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla 2 polis hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede şüpheliler Necdet Ç. ve Zülfü B.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisleri istendi.

Savcılıkta ifade veren Esra Tokyaz, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

BİLGİLERİNİ SORGULAMIŞLAR

Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.