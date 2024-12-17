Üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren saldırganlar yakalandı

Konya'da üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Taksiciyi bıçaklayan zanlının yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

Üniversiteli taksiciyi bıçaklayarak öldüren saldırganlar yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:13

Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, bir taksi durağında çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker'in, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi. Şüphelilerden Muzaffer T., Eren Peker'i çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peker'in cenazesi memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, zanlılar Muzaffer T., Muammer B., Dilek K. ve Mikail K.'yi yakaladı. Katil zanlısı Muzaffer T.'nin 12 suç kaydının bulunduğu, yurt dışına kaçmak için plan yaparken polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 4 zanlı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #konya #taksici

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