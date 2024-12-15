Taksicilikle harçılığını kazanıyordu: Üniversite öğrencisi, trafikte bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan 20 yaşındaki Eren Peker, trafikte tartıştığı şahılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Taksicilikle harçılığını kazanıyordu: Üniversite öğrencisi, trafikte bıçaklanarak öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:25

Olay, gece saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan 20 yaşındaki Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi.

KURTARILAMADI

Eren Peker, şüphelilerin çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Peker hayatını kaybetti. Peker'in cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Karaman'a gönderildi. Polisin, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

HARÇLIĞINI KAZANIYORDU

Öte yandan, Eren Peker'in Karamanlı bir ailenin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı gün harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #konya #taksi #taksici #bıçaklama

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