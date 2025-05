Üniversiteliler Edirne’deki tutuklular için eylemdeydi: 'Erdoğan’ın düzenini de yıkacağız'

Üniversite öğrencileri sokak protestolarına katılmaları sebebiyle 25 Mart’tan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür için Kadıköy Süreyya Operası önünde toplandı.

Edirne’de tutuklu bulunan öğrenciler için eş zamanlı olarak Ankara, İzmir ve Trabzon’da da basın açıklaması yapıldı.

Kadıköy’de Genç Feministler Federasyonu, TİP’li Öğrenciler, Öğrenci Dayanışması, Devrimci Gençlik Dernekleri, SGDF bir araya geldi.

Öğrenciler, “Üniversiteye özgürlük memlekete özgürlük” “Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek” “Gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz” “Ferman devletin sokaklar bizimdir” sloganları attı. Azra, Zeynep ve Özgür’ün 28 Mayıs’ta Edirne’de görülecek ilk duruşmasında serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

“BU MÜCADELE İSTANBUL’LA SINIRLI DEĞİL”

“Arkadaşlarımızı alacağız” diyen öğrenciler, “Onların elinde sadece baskılar kalmıştır. Unutmayalım biz dayanıyoruz. Kavgamız yoksulluğa, kadın düşmanlarına karşı. Sokaklara kampüslere doldurduğunuz polisler gerici çeteler gençliğin mücadelesini yıldıramadı yıldıramayacak. Erdoğan’ın barikatlarını 19 Mart’ta yıktığımız gibi onun düzenini de sarayını da yıkacağız. Tutuklu arkadaşlarımız bizim İstanbul’da başlattığımız mücadelenin bayrağını Edirne’de dalgalandırdılar. Bugün iktidar şu gerçekten korktuğu için arkadaşlarımız tutsak: Bu İstanbul’la sınırlı bir mücadele değildir. Bu ülkenin dört bir yanındaki milyonların mücadelesidir” dedi.

57 GÜNDÜR TUTUKLULAR!

Öğrencilerin basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün burada, 19 Mart’ta gençliğin isyanının sesini Edirne’den yükselten Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür için bir aradayız. 19 Mart’ta İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle başlayan bu süreç, iktidarın gençliği hapsetmeye çalıştığı geleceksizliğe karşı çıkan üniversitelilerin isyan başlatmasıyla devam etti. Beyazıt’ta üniversitelilerin Erdoğan’ın barikatını yıkmasıyla bu ateş, her bir kente yayılarak büyüdü. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Trabzon ve daha birçok kentten üniversiteliler sokaklara taştı. AKP iktidarı, kendi barikatlarını yıkan üniversitelilerin başlattığı bu isyandan korkarak 19 Mart’tan bugüne gözaltı ve tutuklama ile gençliğin susturamayacağı sesini kısmaya çalıştı. Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür de iktidarın korkularının hedefi oldu. Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Azra, Sağlık Yönetimi öğrencisi Zeynep ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık öğrencisi Özgür, Edirne’de yapılan her türlü hak gaspına karşı mücadele ediyorlardı. 19 Mart’ta, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ile birlikte yapılan anti-demokratik uygulamaya karşı sokaklardaydılar. Özerk demokratik bir üniversite mücadelesi veren arkadaşlarımız kampüslerden sokaklara taşarak yapılan hukuksuzluğu kabul etmediklerini haykırdılar. 57 gündür tutuklu olan Azra, Zeynep ve Özgür; üniversitelilerin iktidara karşı verdiği mücadeledir, üniversitedir. Adli koğuşlarda kötü muamelelere maruz kalmalarını, mektuplarına ve haberleşme haklarının ihlal edilmesini, iddianamelerin hazırlanmamasıyla sürecin uzatılmasını kabul etmiyoruz. Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen arkadaşlarımız da bizler de mücadelemizden bir adım geri atmıyoruz. İçerde ve dışarıda isyanın sesini her sokağa, her kampüse taşımaya devam edeceğiz.”