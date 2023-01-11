Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:27

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:27

Eşi Sabine Ayper Yelbiz'in yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitiren 47 yaşındaki müzisyenin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Mersin'e gönderildi.

Yelbiz için Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve sanatçı katıldı.

Yelbiz'in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Yelbiz'in kullandığı otomobil, dün Milas-Söke kara yolunda dere yatağına devrildikten sonra ağaca çarpmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Yelbiz'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi Milas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Basgitar çalan Hakan Yelbiz'in aranjörlük ve prodüktörlük yaptığı, Mustafa İpekçioğlu ile kurduğu orkestrada görev almasının yanı sıra Hakan Altun başta olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzasının bulunduğu öğrenilmişti.