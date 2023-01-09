Hakan Yelbiz kimdir? Hakan Yelbiz neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 23:22

Güncelleme: 09.01.2023 - 23:22

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı. Bu gelişmenin ardından Hakan Yelbiz'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

HAKAN YELBİZ KİMDİR?

47 yaşındaki bas gitarist Hakan Yelbiz, aranjörlük ve prodüktörlük yaptı. Yelbiz, Mustafa İpekçioğlu'yla kurduğu orkestrayla çalışmalar yaptı ve başta sanatçı Hakan Altun'un olmak üzere birçok ünlü isimin çalışmalarında ve albümlerinde katkısı bulundu.

HAKAN YELBİZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hakan Yelbiz, Milas’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



