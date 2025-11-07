Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den iddialara ilişkin açıklama: 'Annemle aramız bozuk değildi'

Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Sabah'un haberine göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım. Adli sicil kaydımı sizinle de paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Test de yaptırdım ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım. 4 yaşında bir kızım var, kızımı da tek başıma büyütüyorum. Çok severek evlendim ancak çok yanlış bir evlilik yaptım. Uzun zaman da boşanmak için mücadele ettim. Bu süreçte de annemin evine geldim."

"ANNEM BENİ ÇALIŞTIĞI MEKANLARA GÖTÜRMEK İSTEMEZDİ"

"Acımı çok yaşamak isterdim, hâlâ daha acımı yaşayamadım. Annemin doğum gününde mezarına giderken kardeşimin ve benim dizlerimiz titredi" ifadelerini kullanan Gülter, kendisi hakkında ortaya atılan çeşitli iddiaların sahibi, annesinin eski patronu Ferdi Aydın için ise şunları söyledi:

"Annem beni çalıştığı mekanlara götürmek istemezdi, kız çocuğusun derdi. Benim bu kadar az görmüş birisi beni nasıl tanıyabilir? Ekranlara çıkıp annemin yakını gibi kendini göstererek bize iftira atanlar, annemin yakını falan değildi. Bunu söylemek isterim. Ben ilahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar, bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hâlâ daha acımızı yaşamıyoruz."

"ARAMIZ BOZUK DEĞİLDİ"

"Annemle aramız bozuk falan değildi" diyen Gülter, "Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez" şeklinde konuştu.