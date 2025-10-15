AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanması gündem olan, dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan Eski THK rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçtı. Peki, Ünsal Ban kimdir? Eski THK rektörü Ünsal Ban nereye, neden kaçtı? Ünsal Ban'ın eşi kim?

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ünsal Ban, 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ban, yükseköğrenimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1996 senesinde ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Daha sonra 1999 yılında Sakarya Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe ve Finansman alanında doktora eğitimini tamamladı.

2005 senesinde Gazi Üniversitesi'nin Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı'nda doçent olan Ünsal Ban, 2011 yılında ise Gazi Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nde profesörlük yapmaya başladı.

Ünsal Ban, 2010 yılında Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı oldu. 2010 yılından 2014 yılına kadar Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca 2011 yılından 2015 yılında kadar ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektör olarak görev aldı.

ÜNSAL BAN'IN EŞİ KİMDİR? ÜNSAL BAN EVLİ Mİ?

Ünsal Ban, 2019 yılında 25, 26 ve 27. dönem AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünyaevine girdi. Ancak Zehra Taşkesenlioğlu 2022 yılında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri elde edip yayma' suçlarından davalık olduğu eşi Ünsal Ban ile boşanma kararı aldı.

ESKİ THK REKTÖRÜ ÜNSAL BAN NEREYE, NEDEN KAÇTI?

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan'a kaçarken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

T24, Ban'ın çıkardığı Yunan pasaportu ve oturma izni kartına ulaştı.