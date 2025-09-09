Ünye Yalı Kumsalı’na kaldırım için beton dökülmesine karşı yurttaş harekete geçti: Yapılanlar hukuksuz

Ordu Ünye’deki yurttaşlar Yalı Kumsalı’na beton dökülmesine karşı tepkilerini göstermek üzere eylem düzenledi. Yurttaşlara CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de destek verdi.

Sahile beton dökülmesine ve kazık çakılmasına karşı çıkan Adıgüzel, hem çevreye hem de hukuka aykırı olduğunu belirterek “Ünye halkı buna izin vermeyecek. Ünye Yalı Kumsalı’na beton dökülmesine karşı Ünye halkı ayaklandı. Sen bu kazıkları buraya değil, bu halkın bağrına, çevre hakkına, Ünye kent kültürüne ve kanunlara karşı diktin. Biz de söküp atmasını biliriz. Sen betonu kumsala dökeceğine, git köy yollarına dök” dedi. Adıgüzel, kentin en önemli değerlerinden birinin tehdit altında olduğunu söyledi. Adıgüzel, “Türkiye’de kum futbolu turnuvalarının yapıldığı, gelgit olayının en güzel şekilde izlendiği bu alan, Ünye’nin kalbi konumundadır” diye konuştu.

‘BU KUMDAN ÇALMAK’

Sahile yapılmak istenen kaldırımın mevcut yapıya zarar vereceğini ifade eden Adıgüzel, “Buradakine beş metre daha kaldırım eklemek, kumdan çalmak demektir. Hizmet adı altında doğayı yok etmek çok çirkin bir şey. Halkın istemediği bir hizmet yapılmaz” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yapılmak istenen düzenlemenin hukuka da aykırı olduğunu belirterek “Kıyı kenar çizgisinin içine çivi bile çakılamaz. Buraya yapılacak her şey tamamen yasaya aykırıdır. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) izni olmadan, gerekli izinler alınmadan bu işlem yapılamaz” dedi. Ünye halkının yanında olduklarını belirten Adıgüzel, “Buraya beton girerse biz de buraya gireriz. Doğaya, tarihe ve kültüre zarar veren hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Doğru işler yapıldığında destek olduk, ama bu yanlışın karşısında duracağız” diye konuştu. Adıgüzel, “Ünye ilçe başkanımız İhsan Maral’a, örgütümüze, çevre derneklerine, Ünye Kent Konseyi’ne ve bütün Ünye halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da halkın tercihleri ve doğrularının yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.