Üsküdar'daki patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

08 Şubat 2022 Salı, 13:58

Üsküdar'da dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.

Patlamada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, iş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması yapıldı.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Patlamaya ilişkin konuşan mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı" ifadelerini kullandı.