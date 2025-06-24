Adana 4.5 ile sallandı: Deprem anı kamerada!

Adanalılar bu sabaha depremle uyandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X hesabından yapılan açıklamada, saat 07.09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.

DEPREM ANI KAMERADA

Kısa süreli panik yaratan deprem, kameralara da yansıdı. Görüntülerde o sırada bina içinde olan yurttaşların sarsıntı ile birlikle bir anda sokağa çıktığı görüldü.