Uykunun etkisiyle 5. kattan düştü, ağır yaralandı
Samsun’da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken; gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda; Irak uyruklu Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa (19) uykudan uyanıp balkona çıktı ve uykunun da etkisiyle evlerinin 5. katındaki balkondan düştü.
Ağır yaralanan Iraklı genç 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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