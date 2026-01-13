Uyuşturucu soruşturması sürerken Çağlayan Adliyesi önüne 'Narko TIR' getirildi

Türkiye Ekim 2025’ten bu yana uyuşturucu soruşturması kapsamında hemen her yeni güne yeni bir gözaltı dalgası operasyonuyla uyanıyor.

Ünlüler, medya ve dizi-film gibi çeşitli sektörlere uzanan operasyonlar kapsamında bugüne kadar aralarında Saadettin Saran, Can Yaman, Aleyna Tilki gibi isimlerin de bulunduğu 100’ü aşkın isim hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy, Cihan Şenözlü ve Ela Rümeysa Cebeci’nin de dahil olduğu 50’den fazla isim tutuklanırken, Kasım Garipoğlu dahil çok sayıda isim hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken; Çağlayan Adliyesi önüne getirilen “Narko TIR” dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce meydana park edilen TIR ile vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandığı öğrenildi.

Türkiye’nin 81 ilinde zaman zaman bu tür çalışmalarda kullanıldığı belirtilen TIR’ın ne kadar süreyle adliye önünde kalacağı ise bilinmiyor.