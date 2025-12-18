Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Berrak Tüzünataç soruşturma kapsamında adliyede

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Berrak Tüzünataç, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürerken, 8 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü isimlere ilişkin işlemler devam ediyor. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testte örneği pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç’ın ifadesine başvuruldu.





Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen Tüzünataç’ın, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el salladığı görüldü.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilere ilişkin sürecin de devam ettiği öğrenildi.