Uyuşturucuyla yakalanmamak için 'spiralin' içine koymuş

04 Kasım 2022 Cuma, 15:00

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, TEM yolunda yaptığı uygulama sırasında yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu Serkan Özdemir'in üzerinde ve çantasında bulunan spiral kesme makinesinin içinde 65 gram metamfetamin ile 11,5 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Özdemir hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla dava açıldı.

"KENDİME YETECEK KADAR ALMIŞTIM"

Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Serkan Özdemir, “Uyuşturucu madde satın almak için Samsun’dan İstanbul’a geldim. Samsun’da uyuşturucu madde bulmak zordu. Bunun için İstanbul’a geldim. Polise yakalanmamak için hurdacıdan 60 lira karşılığı aldığım spiral kesme aletinin motor kısmını sökerek uyuşturucuları oraya sakladım. Otobüs Bolu’da polisler tarafından durduruldu. Narkotik köpeği spiral içerisine sakladığım uyuşturucuya tepki verince yakalandım ama satıcı değilim. Kendime 3-4 ay yetecek kadar uyuşturucu almıştım. Bilseydim fazla almazdım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serkan Özdemir'in satıcı olduğu kanaatine vararak, uyuşturucu miktarının içme sınırlarının üstünde olmasından dolayı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.