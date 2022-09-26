Parion Antik Kenti nerede? Parion Antik Kenti'nin tarihçesi nedir, kazılarda neler bulundu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Türk Tarih Kurumu desteğiyle Parion Antik Kenti'nde 2022 çalışmaları, nisan ayından beri devam ediyor. Bu yılki kazılarda 17'si Rusya'dan olmak üzere toplam 80 kişilik ekip çalışıyor.

2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında, '2 bin yıllık anne ve çocuğa ait mezar oldu'. Heyecanlandıran keşiften sonra birçok kişi ise Parion Antik Kenti'ni araştırmaya başladı.

Peki, Parion Antik Kenti nerede, giriş ücreti ne kadar? Parion Antik Kenti tarihçesi nedir?