Parion Antik Kenti nerede? Parion Antik Kenti'nin tarihçesi nedir, kazılarda neler bulundu?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Türk Tarih Kurumu desteğiyle Parion Antik Kenti'nde 2022 çalışmaları, nisan ayından beri devam ediyor. Bu yılki kazılarda 17'si Rusya'dan olmak üzere toplam 80 kişilik ekip çalışıyor.
2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında, '2 bin yıllık anne ve çocuğa ait mezar oldu'. Heyecanlandıran keşiften sonra birçok kişi ise Parion Antik Kenti'ni araştırmaya başladı.
Peki, Parion Antik Kenti nerede, giriş ücreti ne kadar? Parion Antik Kenti tarihçesi nedir?
PAREON ANTİK KENTİNİN TARİHÇESİ
Antik kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısıtlı olduğu ören yerinde en yakın kaynaklar, 1995 yılında başlayan sırasıyla 2002 yılına kadar devam eden bilimsel yüzey çalışmalarda elde edilen arkeolojik bulgular ve nümismatik veriler ışığında değerlendirilmektedir.
2005 yılında bir okul inşaat hafriyatı sırasında antik kent yerleşim izlerine rastlanmış olup tekrar arkeolojik kazı çalışmalarına başlatılmış, ören yerinde yapılan araştırmalarda antik kent nekropol alanı kısmen ortaya çıkarılmıştır.
2008 yılında yapılan araştırma kazılarında ise diğer yerleşim izlerine rastlanarak kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısmen netlik kazandığı görülmektedir. Fakat Parion hakkında hala farklı görüşlerin bulunduğu ilk temel taşlarının ve şehrin imar ediliş tarihi ile alakalı kesin bilgilerin ören yerindeki kazı çalışmalarının devam etmesi ile ortaya çıkacağı sanılmaktadır.
HEREDEOT'UN KİTABINDA BAHSETTİĞİ O YER
Bulunduğu konumu ve büyük bir limanı olduğu sanılan antik kent hakkındaki farklı bilimsel görüşlerden biri yerleşimin MÖ 709 olduğunu işaret ediyor olsa da, Antik kent'teki arkeolojik kazılarda çıkan veriler kent imar tarihini MÖ 625 - MÖ 620 yıllarına dayandığı göstermektedir.
Ayrıca tarihi kaynaklarda adı geçen Parion Antik Kenti MÖ 431- MÖ 404 yıllarında Atinalılar ile Spartalılar arasında geçen Peloponnessos Savaşlarının Parion, Atinalıların tarafında yer almıştır diye Antik yunan tarihçi, yazar Heredot kitaplarında yer almaktadır.
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