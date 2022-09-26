Parion Antik Kenti nerede? Parion Antik Kenti'nin tarihçesi nedir, kazılarda neler bulundu?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:05
<p>Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Türk Tarih Kurumu desteğiyle<strong> Parion Antik Kenti</strong>'nde 2022 çalışmaları, nisan ayından beri devam ediyor. Bu yılki kazılarda 17'si Rusya'dan olmak üzere toplam 80 kişilik ekip çalışıyor.</p> <p>2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında, '<strong>2 bin yıllık anne ve çocuğa</strong> <strong>ait mezar oldu'.</strong> Heyecanlandıran keşiften sonra birçok kişi ise Parion Antik Kenti'ni araştırmaya başladı.</p> <p>Peki, <strong>Parion Antik Kenti nerede, giriş ücreti ne kadar? Parion Antik Kenti tarihçesi nedir?</strong></p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Türk Tarih Kurumu desteğiyle Parion Antik Kenti'nde 2022 çalışmaları, nisan ayından beri devam ediyor. Bu yılki kazılarda 17'si Rusya'dan olmak üzere toplam 80 kişilik ekip çalışıyor.

2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında, '2 bin yıllık anne ve çocuğa ait mezar oldu'. Heyecanlandıran keşiften sonra birçok kişi ise Parion Antik Kenti'ni araştırmaya başladı.

Peki, Parion Antik Kenti nerede, giriş ücreti ne kadar? Parion Antik Kenti tarihçesi nedir?

<p><strong>PARİON ANTİK KENTİ NEREDE?</strong></p> <p>Parion, <strong>Çanakkale</strong> ili, Biga ilçesi, Kemer köyü sınırlarında bulunmaktadır. </p>

PARİON ANTİK KENTİ NEREDE?

Parion, Çanakkale ili, Biga ilçesi, Kemer köyü sınırlarında bulunmaktadır. 

<p><strong>PAREON ANTİK KENTİNİN TARİHÇESİ </strong></p> <p>Antik kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısıtlı olduğu ören yerinde en yakın kaynaklar, <strong>1995 yılında başlayan</strong> sırasıyla 2002 yılına kadar devam eden bilimsel yüzey çalışmalarda elde edilen arkeolojik bulgular ve nümismatik veriler ışığında değerlendirilmektedir.</p> <p><strong> 2005 yılında</strong> bir okul inşaat hafriyatı sırasında antik kent yerleşim izlerine rastlanmış olup tekrar arkeolojik kazı çalışmalarına başlatılmış, ören yerinde yapılan araştırmalarda antik kent nekropol alanı kısmen ortaya çıkarılmıştır.</p> <p><strong> 2008 yılında</strong> yapılan araştırma kazılarında ise diğer yerleşim izlerine rastlanarak kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısmen netlik kazandığı görülmektedir. Fakat Parion hakkında hala farklı görüşlerin bulunduğu ilk temel taşlarının ve şehrin imar ediliş tarihi ile alakalı kesin bilgilerin ören yerindeki kazı çalışmalarının devam etmesi ile ortaya çıkacağı sanılmaktadır.</p>

PAREON ANTİK KENTİNİN TARİHÇESİ 

Antik kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısıtlı olduğu ören yerinde en yakın kaynaklar, 1995 yılında başlayan sırasıyla 2002 yılına kadar devam eden bilimsel yüzey çalışmalarda elde edilen arkeolojik bulgular ve nümismatik veriler ışığında değerlendirilmektedir.

2005 yılında bir okul inşaat hafriyatı sırasında antik kent yerleşim izlerine rastlanmış olup tekrar arkeolojik kazı çalışmalarına başlatılmış, ören yerinde yapılan araştırmalarda antik kent nekropol alanı kısmen ortaya çıkarılmıştır.

2008 yılında yapılan araştırma kazılarında ise diğer yerleşim izlerine rastlanarak kent tarihi hakkındaki bilgilerin kısmen netlik kazandığı görülmektedir. Fakat Parion hakkında hala farklı görüşlerin bulunduğu ilk temel taşlarının ve şehrin imar ediliş tarihi ile alakalı kesin bilgilerin ören yerindeki kazı çalışmalarının devam etmesi ile ortaya çıkacağı sanılmaktadır.

<p><strong>HEREDEOT'UN KİTABINDA BAHSETTİĞİ O YER</strong></p> <p>Bulunduğu konumu ve büyük bir limanı olduğu sanılan antik kent hakkındaki farklı bilimsel görüşlerden biri yerleşimin MÖ 709 olduğunu işaret ediyor olsa da, Antik kent'teki arkeolojik kazılarda çıkan veriler kent imar tarihini MÖ 625 - MÖ 620 yıllarına dayandığı göstermektedir.</p> <p>Ayrıca tarihi kaynaklarda adı geçen Parion Antik Kenti MÖ 431- MÖ 404 yıllarında<strong> Atinalılar ile Spartalılar</strong> arasında geçen Peloponnessos Savaşlarının Parion, Atinalıların tarafında yer almıştır diye Antik yunan tarihçi, yazar<strong> Heredot</strong> kitaplarında yer almaktadır. </p>

HEREDEOT'UN KİTABINDA BAHSETTİĞİ O YER

Bulunduğu konumu ve büyük bir limanı olduğu sanılan antik kent hakkındaki farklı bilimsel görüşlerden biri yerleşimin MÖ 709 olduğunu işaret ediyor olsa da, Antik kent'teki arkeolojik kazılarda çıkan veriler kent imar tarihini MÖ 625 - MÖ 620 yıllarına dayandığı göstermektedir.

Ayrıca tarihi kaynaklarda adı geçen Parion Antik Kenti MÖ 431- MÖ 404 yıllarında Atinalılar ile Spartalılar arasında geçen Peloponnessos Savaşlarının Parion, Atinalıların tarafında yer almıştır diye Antik yunan tarihçi, yazar Heredot kitaplarında yer almaktadır. 

<p><strong>TANRIÇANIN HEYKELİ PARİON'DA</strong></p> <p>Parion antik kent yerleşiminde 2012 yılı kazı çalışmaları sırasında odeion harabesi içinde bulunan M.S 2.yüzyıla ait olduğu sanılan 1.70 boyutunda heykel tanrıça <strong>Artemis</strong>'e ait olduğu sanılmaktadır.</p>

TANRIÇANIN HEYKELİ PARİON'DA

Parion antik kent yerleşiminde 2012 yılı kazı çalışmaları sırasında odeion harabesi içinde bulunan M.S 2.yüzyıla ait olduğu sanılan 1.70 boyutunda heykel tanrıça Artemis'e ait olduğu sanılmaktadır.

<p><strong>DİKKAT ÇEKEN KEŞİF</strong></p> <p>Parion, keşfedildiğinden beri birçok kalıntı ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken keşiflerden bir diğeri de 2017 yılında antik kentte bulunan 9 su kuyusuydu.</p> <p>Şaşırtıcı bir şekilde kuyuların bir tanesinde halen su bulunuyor.</p>

DİKKAT ÇEKEN KEŞİF

Parion, keşfedildiğinden beri birçok kalıntı ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken keşiflerden bir diğeri de 2017 yılında antik kentte bulunan 9 su kuyusuydu.

Şaşırtıcı bir şekilde kuyuların bir tanesinde halen su bulunuyor.

<p>2017 yılında yapılan bir diğer önemli keşif ise, yapılan kazılarda çocuk mezarlarının içinden 2 bin yıllık oyuncaklar çıkmasıydı.</p> <p>Daha önce de bölgede 2 bin yıllık biberon bulunmuştu.</p>

2017 yılında yapılan bir diğer önemli keşif ise, yapılan kazılarda çocuk mezarlarının içinden 2 bin yıllık oyuncaklar çıkmasıydı.

Daha önce de bölgede 2 bin yıllık biberon bulunmuştu.

<p>2018 yılında ise  iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık mezar, "bitmeyen bir aşkın öyküsü" olarak koruma altına alınıp, arkeopark haline getirilmişti.</p>

2018 yılında ise  iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık mezar, "bitmeyen bir aşkın öyküsü" olarak koruma altına alınıp, arkeopark haline getirilmişti.

<p>Parion'dan bazı fotoğraflar...</p>

Parion'dan bazı fotoğraflar...

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