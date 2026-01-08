Uzman isim uyardı: Emeklilik sistemi özelleştiriliyor mu? 18 Milyonu ilgilendiriyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı ilk kez 1 Ocak 2013 tarihinde yüzde 25 olarak uygulandı. 2022 yılında yapılan değişiklikle devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltildi. 2026 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesinde yapılan son değişiklikleyse, bu oran yüzde 20'ye düşürüldü.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılı başı itibarıyla BES sistemindeki toplam katılımcı sayısı yaklaşık 18 milyon kişi. Gönüllü ve otomatik katılım sistemiyle BES'e dahil olan 18 milyon kişi, devlet katkı oranının düşmesinden olumsuz etkilenecek.

EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖZELLEŞTİRİLMEK Mİ İSTENİYOR?

BES sistemini özetleyen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, "Türkiye'de emeklilik sistemi özelleştirilmek mi isteniyor?" diyerek olası bir tehlikeye dikkat çekti. Yurttaşın emeklilik sistemine güveninin kalmadığını belirten Cenkci, "BES sisteminde yüzde 3 sadece işçiden kesinti yapılıyor, iki ay sonra siz bu sistemden çıkabiliyorsunuz. 45 yaş altına otomatik yapılıyor ve 56 yaşında maaş ya da toplu para alabiliyorsunuz. İnsanlar en düşük emekli maaşını görünce 'ben bu kadar parayı, bu kadar primi' bunun için mi yatırdım' diye soruyor. Altın alsam, döviz alsam daha mı iyi olur diye düşünüyor" dedi. Özel emekli sandıklarına verilen teşviklerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya neden verilmediğini sordu.

CAYMA HAKKINI KULLANMAYANLARA BİR SEFERLİK 500 TL VERİLECEK

Devlet katkı oranının düşmesinin yanı sıra, tepki geçen bir diğer ibare ise cayma hakkını kullanmayanlara yönelik ödenecek para oldu. İlgili maddede, iki ay içerisinde cayma hakkını kullanmayanlara yönelik sadece bir seferlik 500 lira ücret ödeneceği belirtildi. Hem uzmanlar, hem de yurttaşlar ise bu rakamı 'komik' diyerek eleştirdi.

TES NEDİR?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, bu yeni sistem 2026'nın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) hayatımıza girecek. Merak edilen TES sistemini açıklayan Mehmet Akif Cenkci, "BES'te katılım iki şekildeydi, gönüllü katılım ve otomatik katılım sistemi. İsteyen iki ay sonra sistemden çıkabiliyordu. TES'de ise zorunlu olarak herkes buna katılacak, iki ay sonra sizin elinizden cayma hakkı alınıyor. Çalışma hayatına devam ettiğiniz sürece brüt maaşınızdan yüzde 3 oranında bir kesinti yapılacak ve işveren de katkı sağlayacak. İş verenin ne kadar katkı sağlayacağı yönünde bir bilgi yok" dedi.