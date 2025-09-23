Uzmanından Sındırgı depremi açıklaması: 'Ölü fayların tetiklenmesi...'

Sındırgı’da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremden sonra binlerce artçı sarsıntı oldu. Bölgede son günlerde yaşanan 4.9 ile 4.5 büyüklüğündeki depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bölgede deprem fırtınası yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Hareketlilik sürüyor. Artçı deprem sayısı 10 bini geçmiş durumda. Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 2 gündür deprem fırtınası yaşanıyor. Bunun en büyük nedeninin, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğünde olan ana şoktan sonra artçı şokların güneydoğuya doğru göç etmesine bağlı olarak dağlık alandaki ölü fayların tetiklenmesinin neden olduğunu düşünüyoruz. Ana şoktan sonra AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ile yaptığımız arazi çalışmasında, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık kesimde yeni faylar haritalamış bulunmaktayız. Bunlardan en önemlisinin Sındırgı Fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylar olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Türkiye diri fay haritasında bulunmayan bölgedeki fayların birbirini tetikleyerek 3 ile 5 büyüklüğü arasında değişen deprem fırtınası yarattığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Emendere Fay Zonu'nun bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapı olmasından dolayı, fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değişmesi gerçekleşmekte ve bu durum deprem aktivitesinin sürmesine neden olmaktadır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Sındırgı depreminden sonra bölgede yaptığımız çalışmalarda tarafımızdan haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir. Bununla beraber ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu’nun 4 büyüklüğüne varan deprem üreterek tetiklendiği anlaşılmaktadır. Fakat artçı depremlerin önemli bir bölümü Gelenbe Fayı'nın batısına geçememiştir.

Bu da Gelenbe Fayı’nın sistemde bir bariyer gibi davrandığını ve transfer edilen enerjiyi üzerinde biriktirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, Gelenbe Fayı’nın transfer fay niteliğini koruyarak, güneye Manisa-Akhisar-Kırkağaç taraflarına veya Kuzeye Balıkesir taraflarına stresi transfer etmesi olağandır. Bu bağlamda, bölgedeki deprem aktivitesinin sürmesi beklendiğinden, resmi kurum ve kuruluşların direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi ve mümkün ise hasarlı binalara girilmemesi önerilmektedir" dedi.