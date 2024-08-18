Üzüm bağları arasında uyuşturucu yetiştirmişler: 2 tutuklama

Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:47

Güncelleme: 18.08.2024 - 10:47

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 5 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 771 gram kubar esrar, 303 kök kenevir, 150 gram kenevir tohumu, 300 gram uç maddesi, 23 gram bonzai, 105 adet sentetik ilaç, 6 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ile suçtan elde edilen 117 bin TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 2’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.