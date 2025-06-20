Vakko’dan Zamana İz Bırakan Bir Eser: 'Bir Vakko Kitabı'

Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko’nun temellerini attığı, Cem Hakko’nun liderliğinde farklı alanlara taşınarak büyüyen markanın yolculuğu, bu kitapta etkileyici bir anlatıyla yer alıyor. Moda, sanat, eğitim, gastronomi ve konaklama gibi birçok alanda faaliyet gösteren Vakko’nun çok katmanlı dünyası; zarafet, özen ve yenilikçilik gibi temel değerlerle harmanlanarak sunuluyor.

“Moda Vakko’dur” söylemiyle bir yaşam tarzına dönüşen marka hikâyesi, kitapta unutulmaz fotoğraflar, özel belgeler ve anekdotlarla destekleniyor. Kitapta ayrıca, Cem Hakko’nun 1988 yılında şirketin başına geçmesiyle başlayan yeni dönemin kilometre taşları, kültürel yatırımlar ve arşivden alınan görsellerle birlikte sunuluyor.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Bir Vakko Kitabı” ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“90. yılımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bu kitabın fikri doğdu. Babam Vitali Hakko’nun yazdığı Hayatım Vakko kitabından sonra, bu kez markamız kendi hikâyesini kendisi anlatıyor. Bu kitap, yalnızca bizim değil, bizimle birlikte yürüyen herkesin hikâyesi. Her çizgi, her satır birlikte dokunduğumuz bir mirasın yansıması.”

Vakko dostlarına adanan kitap, markanın sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık eden kültürel bir miras olduğunu da vurguluyor. İstanbul Sumahan Otel’de gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıtılan kitap, koleksiyon niteliği taşıyor.

“Bir Vakko Kitabı”, hem marka tarihine ilgi duyanlar hem de ilham verici kurumsal hikâyeleri takip eden okurlar için önemli bir kaynak niteliğinde.