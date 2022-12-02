Vali Köşger: İzmir İktisat Kongresi'nin yeni binası 17 Şubat'ta açılacak

02 Aralık 2022 Cuma, 13:17

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 2023'te kutlanacak 100. yıl dönümüne yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve "Guiffray Hanı" olarak bilinen yapının, cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır şekilde yeniden kente kazandırılacağı söyledi.

Çalışmalarla ilgili son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, “Osmanlı Bankası deposu olarak adlandırılan bina, cumhuriyet henüz ilan edilmeden, bağımsızlığın teminini takiben, gerçek bağımsızlığın güçlü ekonomiyle mümkün olacağı düşüncesiyle düzenlenen iktisat kongresine ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin yeniden inşasının yaşandığı zor günlerde vatanın birçok il ve ilçesinden bin 135 temsilci, Atatürk’ün önderliğinde İzmir’e gelmiş ve o güç şartlarda I. İktisat Kongresi’ni gerçekleştirmiştir. Kongrede, iktisadî kurtuluşun ulusal ekonomik yapıya geçişle sağlanabileceği başta olmak üzere birçok karar alınmıştır” diye konuştu.

ARKEOLOJİK ALAN VURGUSU

Türkiye ve Türk ekonomi tarihi açısından çok önemli bir yeri olan kongrenin yapıldığı binanın 1979 yılında dönemin belediye başkanı tarafından tescillenme aşamasındayken yıktırılmasının ve bulunduğu yerin uzun yıllar otopark ve benzeri şekilde, kongrenin ruhuna yakışmayacak biçimde kullanılmasının İzmirlilerin gönlünde bir yara olduğunu belirten Vali Köşger, “İzmir için iktisat kongresinin öneminin farkındayız ve bunu her fırsatta dile getirdik. Kimsenin aklında yokken konuyu farklı bir yönüyle gündeme taşıdık. Birinci aşamada arazinin sahibini bulduk ve ikna ederek, 14 Nisan 2022 itibarıyla arsayı sahibinden satın aldık ve çalışmalara başladık. İkinci aşama ise buradaki arkeolojik alanın kazılması oldu. Burası arkeolojik bilgilere göre İzmir’in iç limanı, dolayısıyla Osmanlı döneminde doldurulmuş bir alan. Arazide Osmanlı dönemine ait kalıntıların bulunması üzerine gerekli kazı çalışmaları yapıldı ve bulunan eserler koruma altına alındı. Sonrasında ise binanın eski görsellerinden faydalanılarak aslına uygun şekilde inşa edilmesi için çalışmalara hız verdik.” ifadelerini kullandı.

KÖŞGER YAPI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hızla yapım ihalesine çıkılan binanın, taştan bir dış cepheye sahip olacağını, çatısının o dönem kullanılanlara yakın malzemelerden oluşturulacağını ve iç kısmının ise modern bir kongre binası olarak inşa edileceğini ifade eden Vali Köşger, “Dışı 100 yıl önceki gibi olacak. İçi ise modern ve son teknolojiyle inşa edilecek. Kongreler orada yapılacak. Binaya girenler, tarihi atmosferi yaşayacak. 2 katlı, 15 metre yüksekliğinde ve 6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak binada, 750 kişilik konferans salonunun yanında, 6 adet toplantı salonu ile farklı çalışmalara ev sahipliği yapacak sergi alanları yer alacak. Zemin kattaki fuaye alanında ise bina temel kazısından çıkan buluntular sergilenecek. İktisat Kongresi’nin 100. yılında İzmir bu salonda büyük bir toplantıya ev sahipliği yapacak. İzmir’imizin önde gelen kültür varlıklarından biri olan İzmir İktisat Kongresi Binası artık anılarda kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

17 ŞUBAT’TA AÇILACAK

Yeni kongre binasını, I. İktisat Kongresi’nin düzenlendiği tarih olan 17 Şubat’a yetiştirmek için tüm detayları düşünerek çalıştıklarını belirten Vali Köşger, “İnşa süreci süratle ilerliyor. İnşallah yeni kongre binamızı şubat ayına yetiştireceğiz. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından organize edilecek çok uluslu bir kongre ile açılışını yapacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı ve ülkemizin geldiği noktanın değerlendirileceği, bunun yanında ikinci yüzyılla ilgili de vizyonun ortaya konulacağı kongrede, bu konuda yürütülecek çalıştaylar hakkında da çalışmalar yapılacak. 100. yılda, İzmirlilerin özlemini çektiği İktisat Kongresi Binamızın açılışını gururla ve büyük memnuniyetle gerçekleştireceğiz” dedi.