İzmir İktisat Kongresi binasına itiraz: Bir kez daha incelensin!
İzmir Valiliği tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı olan 17 Şubat 2023’e yetiştirilmek için inşaatı süren alan için yeniden inceleme talebi geldi. Alanın tarihi olduğuna dikkat çeken Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman yeniden incelenmesi için dilekçe vereceklerini söyledi.
İzmir İktisat Kongresi’nin yıkılan binası, İzmir Valiliği tarafından kongrenin 100. yılı olan 17 Şubat 2023’te yeniden inşa edilecek. Binanın inşası öncesi alanda yapılan kazı çalışmalarında tarihi eserlerin bulunmasına rağmen çalışma yapılması tartışma konusu oldu. Otopark olarak kullanılan arazide Osmanlı dönemine ait eserler koruma altına alındı. Binanın eski resimlerine bakılarak proje hazırlanmasının ardından yüklenici firma, 83 milyon 55 bin TL bedelle 2 katlı, 14 metre yüksekliğindeki kongre merkezinin yapımına başladı.
Valilik, Anıtlar Kurulu’nun onayını alarak inşaata başlarken, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, alanda bir kez daha inceleme yapılması için dilekçe vereceğini söyledi. Cumhuriyet’e açıklama yapan Kahraman, “Anıtlar Kurulu projeyi onayladı. Onaylı proje ama var olan bir tarihin üzeri kapatılıyor. Kalıntıların olduğu bir yerde inşaatın yükselmesi doğru değil. Kurul kararı için itiraz edeceğiz. Yeniden incelensin ve değerlendirilsin. Tabii bu arada inşaat devam ediyor. Umarım inşaat bitmeden inceleme yapılır ve karar çıkar” diye konuştu
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