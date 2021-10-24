Ordu Valiliği açıkladı: "Kuran sayfaları konfeti yapıldı"
Ordu’da yeni açılan stadyumda, Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatıldığı ifade edildi. Ordu Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gözaltılar olduğunu açıkladı.
Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında, Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatıldığı birkaç yurttaş tarafından fark edildi.
Maça giden bir yurttaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfalarının parça parça kesilerek yerlerden toplandığı görüldü. Durumu fark eden yurttaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarının yer aldığı kağıt parçalarını topladı.
ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklama şöyle:
"Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3.Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran’ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, Öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Financial Times'ın 'seçim' tahmini
- TRT'de şok anlar: İkisinin de...
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!