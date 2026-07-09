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Valilik duyurdu: Ordu'nun 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Valilik duyurdu: Ordu'nun 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

9.07.2026 14:50:00
Güncellenme:
İHA
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Valilik duyurdu: Ordu'nun 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerinde bugün saat 13.00'ten itibaren denize girmeyi yasakladı. Valilik, olası boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşlara yasağa uymaları çağrısında bulundu.
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Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

SAAT VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ilin batı kesimlerinde yer alan Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00'den sonra kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçesinde saat 13.00'ten sonra denize girmenin yasaklandığı belirtilerek, vatandaşların can güvenliği için bu karara uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

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