Valilik kararı tartışma yarattı: 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştürüldü

İstanbul'da öğrenci güvenliği ve okul alanlarının yetersizliği tartışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir uygulama kamuoyunda tepki doğurdu. İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla kent genelindeki 19 devlet okulunun bahçesi, ders saatleri dışında ve hafta sonlarında ücretli otopark olarak işletilmeye başlandı. İşletme yetkisi, Valiliğin iştiraki olan İSTAY AŞ tarafından kurulan “İstaypark” adlı dijital platforma verildi.

‘GÜVENLİK ZAFİYETİ’

Platformda yer alan “50.000+park rezervasyonu” ve “şehrin en merkezi 24 lokasyon” ibareleri, okul bahçelerinin de bu ticari ağın parçası haline getirildiğini ortaya koyuyor. Valiliğin kararı doğrultusunda okul bahçeleri, ders saatleri dışında yurttaşların araçlarını park etmeleri için trafiğe açıldı. Normalde velilerin bile okul içine araçla girişine izin verilmezken, otopark uygulaması kapsamında farklı araçların okul binalarının içine kadar girebilmesi, hem veliler hem de eğitimciler tarafından “güvenlik zafiyeti” olarak yorumlandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Büyükşehirlerde birçok okulun bahçesi park yapıldı, spor salonları bile düğün ve nişan için kiralanır hale geldi. Bunun sebebi okullara yeterli ödeneğin ayrılmaması” dedi. Irmak, “Okul bahçeleri çocukların oynayacağı, spor yapacağı, jimnastik alanlarının, oyun bölümlerinin bulunacağı yerler olmalıydı. Ama ekonomik gerekçeler ve gelir elde etme hırsı yüzünden buralar park alanına çevriliyor” diye konuştu.

‘VALİLER DE GİRSİN’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise, okul bahçelerinin ücretli otoparka dönüştürülmesini sert sözlerle eleştirerek, “Okullar otopark değildir. Buna ‘akıllı park çözümü’ demek bile başlı başına bir sorunu gösteriyor. Madem okul bahçeleri otoparka çevrilebiliyor, o halde aynı kararı veren valilik binalarını da otoparka çevirelim. Valiler de araçların arasından geçerek odalarına girsinler” dedi. l