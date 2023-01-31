Valilikten Habur Sınır Kapısı'ndaki 'darp' olayına ilişkin açıklama: 2 görevli açığa alındı

Şırnak Valiliği, Habur Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir çifte uygulanan darp olayıyla ilgili 2 görevlinin açığa alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:53
Valilikten Habur Sınır Kapısı'ndaki 'darp' olayına ilişkin açıklama: 2 görevli açığa alındı
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Habur Sınır Kapısı’nda önceki akşam gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde gümrük muhafaza görevlilerinin yerde bir erkeği darbettiği, buna tepki gösteren kadına da bir görevli tarafından tekme atıldığı yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

Kİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Valilikten yapılan açıklamada, “Habur Sınır Kapısı’nda 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır” denildi.

ŞIRNAK BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Şırnak Barosu da olayla ilgili açıklama yaparak, “Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.


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