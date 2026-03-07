Van'da 143 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

)-VAN merkezde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı; 143 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin sarı kodlu uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Van ve çevresinde kar yağışı başladı, sabaha doğru da etkisini artırdı. Merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek kesimlerde yer yer yarım metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde 73 mahalle ve 70 mezra olmak üzere toplam 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

AKOM'DAN UYARI

Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından 600 personel ve 240 araçla karla mücadele çalışması başlatırken, AKOM bölge genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarılarda bulundu. AKOM, yüksek ve eğimi dik yamaçlar için de çığ tehlikesi uyarısında bulundu ve kar yağışının süreceğini açıkladı. (DHA)