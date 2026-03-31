Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı, düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 39 fişek, 360 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 299 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.