Van'da kadın cinayeti... Katilin savunması kan dondurdu: 'Önce boğmaya çalıştım sonra bıçakladım!'

Olay, 26 Aralık 2024 günü saat 17.30 sıralarında Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir aile apartmanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Fatma Çakırbeyli ile evli olduğu Reşat Çakırbeyli arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir anlaşmazlık çıktı.

Fatma Çakırbeyli, uzun süre darbedildikten sonra 2'si boyun bölgesine olmak üzere toplam 16 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Cinayet sırasında çiftin iki çocuğunun apartmanın alt katında bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gözaltına alınan Reşat Çakırbeyli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi ise 2 Ocak 2025 tarihinde memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi.

5 Şubat'ta Erciş Ağır Ceza Hâkimliği'nde SEGBİS aracılığıyla ilk kez hâkim karşısına çıkan sanığın, yakalandığı gün kolluk kuvvetlerine verdiği ifadeler kan dondururken, duruşmada bu beyanlarını hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ifadeler arasındaki çelişkiler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmaya Yalvaç Adliyesi'nde katılan aile ise sanığın en ağır şekilde yargılanması için yetkililerden adalet çağrısında bulundu.

"EŞİMİN BAŞKA BİRİYLE MESAJLAŞTIĞINI YAKALADIM"

Sanık Reşat Çakırbeyli, mahkemede verdiği ifadesinde, "Fatma Çakırbeyli ile 10 senedir dinî nikahlı evliydim. Bu evliliğimizden Efraim ve Bünyamin isminde iki çocuğumuz var. Olaydan bir ay önce Fatma'nın gizlice sosyal medya kullandığını yakaladım. Bir erkekle yazışıyordu. Mesajlarda birbirlerine aşk sözleri yazmışlardı. ‘Ucunda ölüm varsa sana geleceğim, seni bırakmam' şeklinde mesajlar vardı. Fatma'ya sordum ama kim olduğunu söylemedi" dedi.

Bir süre sonra oğlundan, eşinin bir öğretmene hediye verdiğini duyduğunu belirten sanık, "Fatma'ya bu kişinin kim olduğunu sordum. ‘Kimse duymasın, konuyu kapatalım' dedi. Oğlumun okulundan bir öğretmen olduğunu söyledi. Ben de kimseyle konuşmamasını istedim ve konuyu kapattım" ifadelerini kullandı.

"BANA BUNLARI SÖYLEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Olay günü eve gittiğini anlatan sanık, "Yukarı çıktım, Fatma kapıyı açtı, morali bozuktu. Bana ‘Sen beni kamerayla mı engelleyeceksin, bu kamerayı sökeceksin' dedi. Ben de sökmeyeceğimi söyledim. Bana ‘Sen adam mısın, sen o öğretmenin tırnağı olamazsın, onun bana verdiği ilginin yarısını sende görmedim' dedi. Bu sözleri duyunca kendimi kaybettim" dedi. Mutfakta olduklarını belirten sanık, "Çocuklar evde değildi. Fatma bana bıçağı gösterdi ama neden gösterdiğini bilmiyorum. Bıçağı nasıl aldığımı hatırlamıyorum. 16 kez bıçaklandığını söylüyorlar, iki tanesi ölümcülmüş, nasıl olduğunu bilmiyorum. O an kendimi kaybettim" diye konuştu.

"ÖNCE BOĞDUM SONRA BIÇAKLADIM"

Sanığa, soruşturma aşamasında verdiği ve eşinin ölmek istediğini söylediğine dair beyanı hatırlatıldı. Sanık, emniyetteki ifadesinde, "Eşim bana ‘Kendimi öldürürsem cehenneme giderim, bunu ben yapamıyorum, sen yap beni öldür' dedi. Bunun üzerine önce ellerimle boğmaya çalıştım, sonra bana gösterdiği bıçağı alarak boyun ve boğaz bölgesine birkaç kez sapladım" demişti.

Ancak sanık, ilk duruşmada hâkim karşısında bu sözlerini hatırlamadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu tutanağa geçirdi.

KUZENİ KONUŞTU İDDİALAR DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme sonrasında konuşan Fatma Çakırbeyli'nin kuzeni Mevlüt Çelik, "Bugün kuzenimin davasına katıldık. Karşı tarafın avukatları, yaşadığı toplum yapısı nedeniyle sanığa çok fazla yüklenilmemesi gerektiğini savundu. Olayın bir anlık sinirle gerçekleştiğini söylüyorlar ama bu kesinlikle bir anlık öfke değildi. Sanığın koğuş arkadaşı da bazı şeyleri kendi ağzıyla itiraf etti. Ayrıca daha önceden sanığın abisinin ‘namusunu temizle, bu işi bitir' dediğini duyduk" dedi.

KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ PLANLI OLDUĞUNU SAVUNDU

Mahkeme sonrası konuşan merhum Fatma Çakırbeyli'nin kardeşi Tolga Şapçı, "Ablam 13 ay önce katledildi ve bugün duruşmadaydım. Sanığın ve avukatlarının yalanlarını dinledim. Bu şahıs işine geleni hatırlıyor, işine gelmeyeni hatırlamıyor. Ablamı 16 kez bıçakladığını hatırlamıyor ama ablamın kendisini aldattığını ve abisinin ‘namusunu temizle' dediğini hatırlıyor. Yalanları o kadar ortada ki kendi avukatı bile ağzından kaçırdı, ablam için ‘evet katledildi' dedi. Koğuş arkadaşının söylediğine göre de her şeyi anlatmış, hatta kendisine ‘namusunu temizle' denildiğini ifade etmiş. Olayın bir anlık öfkeyle gerçekleştiğini söylüyorlar ancak ben buna inanmıyorum. Bu cinayetin planlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk durumunun belirli aralıklarla dosya üzerinden değerlendirileceği bildirildi. Davanın bir sonraki duruşması 14 Mayıs 2026 saat 11.00'e bırakılırken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.